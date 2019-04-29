Под Липецком в перевернувшейся машине пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-29T10:39:52+03:00

За сутки на дорогах региона в 10 ДТП 15 человек получили травмы и 1 погиб

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По данным ГИБДД, за прошедшие три дня, с 26 по 28 апреля, на дорогах Липецкой области произошло 10 аварий с пострадавшими, в которых травмы получили 15 человек и один погиб.

Первая серьезная авария случилась 26 апреля в 17.45 в Тербунском районе. Там на 52 километре трассы Хлевное – Тербуны 60-летний водитель «пятерки» разбил две машины. Сначала «Лада-210540» влетела в ехавший впереди «Фольксваген Поло» и поехала дальше, через 915 метров «пятерка» стукнула «Ладу-Гранту». В аварии пострадал сам водитель «пятерки», его увезли в больницу, где назначили лечение.

В тот же вечер, в 21.30, в Ельце на трассе «Дон» 69-летний водитель «Шевроле-Нива» не рассчитал дистанцию и влетел в впереди идущий «КамАЗ». Водитель внедорожника скончался до приезда «скорой», двоих его пассажиров 46 и 67 лет увезли в больницу.

Почти в это же время, в 21.44 в Липецком районе на трассе между селами Кузьминские Отвержки – Тюшевка вылетел в кювет 66-летний водитель «ВАЗ-2107». Машина перевернулась. Водитель «семерки» и его 28-летний пассажир попали в больницу.

А в субботу вечером, 27 апреля, в ДТП в Задонском районе пострадали дети. Все случилось в 19.30 на трассе «Дон», где 34-летняя женщина за рулем «Хенде IX35» задела по касательной «Форд Транзит», которым управлял 38-летний мужчина. От удара корейское авто перевернулось – в машине пострадали две девочки 12 и 9 лет. Им оказали помощь в больнице и отпустили.

А 28 апреля в Воловском районе пострадал мотоциклист и его несовершеннолетняя пассажирка. В 17.40 на трассе Волово-Захаровка-Александровка мотоцикл «Gryphon Orion» решил повернуть прямо налево перед «Ларгусом»и попал под машину. 18-летний мотоциклист и его 17-летняя пассажирка в больнице.

В то же воскресенье в 4.20 утра на улице Подгорная в Ельце не справилась с рулевым управлением 44-летняя женщина за рулем «Санг Йонг» и машина влетела в препятствие. В этой аварии пострадали 10-летняя девочка и 67-летняя пассажирка. Обеих увезли в больницу, но после отпустили.

Еще один ребенок пострадал в Хлевенском районе. Ребенка сбили в 12.30 возле кладбища на улице Светлая в селе Нижняя Колыбелька, 67-летний водитель «Фольксваген Пассат», сдавая назад, не заметил на дороге 10-летнюю девочку. Ребенок в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU