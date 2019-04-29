Стало известно, когда в Липецке отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-29T11:44:25+03:00

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Через неделю в Липецке начнут отключать горячую воду. С понедельника, 6 мая, специалисты филиала ПАО «Квадра-Липецкая генерация» приступят к гидравлическим испытаниям сетей. В организации напоминают липчанам, что во время работ запрещено подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам, а также местам появления выброса воды.

На две недели, с 6 по 19 мая, без горячей воды останутся жители военного городка, Опытной станции, микрорайон Звездный. Также воду отключат по адресам: улицы Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова, Терешковой, Вавилова (часть), Гагарина (часть), Космонавтов (часть), Липовская (часть), Тельмана (часть), Циолковского (часть), Угловая переулок Вилкова, площадь Плеханова (часть), 4-я Пятилетка, 9 Января (часть), 30 лет Октября, Вавилова (часть), Гагарина (часть), Горняцкая, Желябова (часть), Зегеля (часть), Интернациональная (часть), Кротевича, Ленина, Орловская, Плеханова (часть), Пролетарская, Салтыкова-Щедрина, Студеновская (часть), Тельмана (часть), Угловая, Шевченко, Шкатова, Щорса, Семашко переулок Зегеля, Желябова(часть), ул.Липовская (часть), Семашко (часть), Тельмана (часть).

Более подробную информацию об отключениях горячей воды в областном центре можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU