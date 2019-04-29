Липчанка, участвующая в шоу экстрасенсов, призналась, что хочет убить конкурента

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-29T13:02:20+03:00

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Новый выпуск программы «Школа экстрасенсов» вышел на канале ТНТ. Победители «Битвы» Свами Даши и Константин Гецати набрали себе в команду по 6 человек. Наставники обучают их магии, развивают экстрасенсорные способности с помощью различных техник. Полученные знания ученики отрабатывают на практике – проходят задания.

В школе также проходит обучение Дарья Пантюхина из Ельца Липецкой области. Она занимается деревенской магией. У ельчанки, по ее словам, есть дар. Она чувствует умерших людей. Дарья попала в команду Свами Даши.

В новом выпуске участникам дали задание найти крысу в 3-этажном здании. Так наставник решил проверить экстрасенсорные способности своих подопечных. Перед этим он объяснил, как наполнить себя энергией, объяснил одну из практик. Чтобы начинающих экстрасенсов вела энергия.

4 участника отправились на поиски зверька. Трое следовали советам Свами Даши, медленно ступая, отключив мысли, двигались в направлении, куда их вела необъяснимая сила. Дарья же почти сразу рванула в подвал. По словам девушки, ее будто вело, она не могла сдерживать себя, ей нужно было бежать. В подвале Дарья замешкалась. В этот момент туда же спустился еще один участник – Игорь. Но, девушка оказалась быстрее. Она раньше соперника нашла крысу.

Кстати, перед испытанием Дарья пожаловалась наставнику на Игоря.

- Я не могу, я его убью когда-нибудь, - сказала ельчанка. – Он меня вводит в такое состояние, которое мне не нравится. Я готова рвать, убивать.

Оказалось, что девушка ревнует соперника к Свами Даши. Мол, наставник выделяет его из участников. Такое особое отношение учителя к Игорю Дарье очень не нравится. .

Липчанка, участвующая в "Школе экстрасенсов", призналась, что хочет убить конкурента.Дарья Пантюхина отлично справилась с очередным испытанием

ИСТОЧНИК KP.RU