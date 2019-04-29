2019-04-29T18:01:10+03:00
Общество

В праздники меняется график работы управления ЗАГС в Липецке

После майских выходных отделы перейдут на работу в привычном режиме
Юлия КЛЮЕВА
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В праздники ЗАГС переходит на новый график работыВ праздники ЗАГС переходит на новый график работыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В праздничные дни городское управление ЗАГС будет работать в ином режиме. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, отдел по регистрации смерти будет работать 2, 4, 6, 6, 10 и 11 мая по привычному графику. 30 апреля и 8 мая отдел будет открыт с 8.00 до 16.00. Перерыв с 12.12 до 13.00. Соответственно, выходные дни – 1, 3, 5 и 9 мая.

Остальные подразделения будут закрыты 1-3, 5, 6 и 9 мая. 30 апреля и 8 мая время работы с 8.30 до 16.30. С 12.12 до 13.00 специалисты уйдут на перерыв. В соответствии с обычным графиком отделы регистрации актов гражданского состояния будут работать 4, 7, 10 и 11 мая.

Напомним, что услуги ЗАГСа можно получить через портал госуслуг. Пользователям предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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