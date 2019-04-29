В Липецке в четвертой части квартиры фиктивно оформили четырех иностранцев

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-29T17:02:49+03:00

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В прокуратуру Советского района на телефон форума «Вместе ради детей» поступила информация, что в разных квартирах Липецка, где живут семьи с детьми, проживают посторонние иностранные граждане. В ходе проверки эта информация не подтвердилась, зато, проверяя это сообщение, сотрудники прокуратуры случайно нашли «резиновую» квартиру.

Оказалось, что в одной из квартир дома по по улице Циолковского зарегистрированы 4 гражданина Узбекистана, которые не имеют никакого отношения к проживающей там семье. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, помимо иностранцев, в квартире также прописаны муж, жена и двое детей. При этом жилплощадь на 8 человек никак не рассчитана.

Когда сотрудники ведомства выехали на место выяснилось, что фактически там живет одна семья, а зарегистрированные иностранцы никогда там не жили. Причем регистрировал иностранцев муж на своей ¼ доле квартиры, который сам живет в другом месте.

Разобравшись во всей «Санта-Барбаре», прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы, где по фиктивное регистрации должны возбудить уголовное дело по 322.3 статье УК.

ИСТОЧНИК KP.RU