Из дворов Липецка вывезли 22 брошенных авто

СЕГОДНЯ 20:09 2019-04-29T20:17:15+03:00

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Во дворах Лиецка специалисты нашли 22 разукомплектованных автомобиля. Как сообщили в пресс-службе мэрии, собственнику транспорта дается 30 календарных дней, чтобы тот его утилизировал или убрал со двора. Если он этого не делает, что машину принудительно перемещают на специальную территорию. После чего автомобиль утилизируют.

Больше всего брошенных машин обнаружили в Левобережном округе. Из 14 автомобилей, выявленных с начала года, 12 владельцы вывезли самостоятельно. По двум машинам документы находятся в работе.

11 разукомплектованных авто нашли в Октябрьском окрге. 5 из них собственники убрали добровольно. 2 автомобиля собираются эвакуировать. 4 машины в разработке. На территории Советского округа - 11 единиц техники. 4 авто перемещены добровольно. по 7 ведется работа. 1 машину вывезли с Правобережного района. По двум готовятся документы.

ИСТОЧНИК KP.RU