2019-04-29T20:17:15+03:00
Общество

Из дворов Липецка вывезли 22 брошенных авто

Областной цент продолжают очищать от автохлама
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецк очихают от автохламаЛипецк очихают от автохламаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

Во дворах Лиецка специалисты нашли 22 разукомплектованных автомобиля. Как сообщили в пресс-службе мэрии, собственнику транспорта дается 30 календарных дней, чтобы тот его утилизировал или убрал со двора. Если он этого не делает, что машину принудительно перемещают на специальную территорию. После чего автомобиль утилизируют.

Больше всего брошенных машин обнаружили в Левобережном округе. Из 14 автомобилей, выявленных с начала года, 12 владельцы вывезли самостоятельно. По двум машинам документы находятся в работе.

11 разукомплектованных авто нашли в Октябрьском окрге. 5 из них собственники убрали добровольно. 2 автомобиля собираются эвакуировать. 4 машины в разработке. На территории Советского округа - 11 единиц техники. 4 авто перемещены добровольно. по 7 ведется работа. 1 машину вывезли с Правобережного района. По двум готовятся документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за митингов 1 и 9 мая в Липецке ограничат продажу алкоголя
В праздники меняется график работы управления ЗАГС в Липецке
На трассе «Дон» под Липецком столкнулись «КамАЗ» и «Газель»
В Липецке в четвертой части квартиры фиктивно оформили четырех иностранцев
В Липецк вернутся ночные заморозки
По периферии Липецка разложили 6 тыс. доз вакцины от бешенства
В Липецке 32 организации готовы взять на работу подростков
В «Липецком» заказнике браконьеры выловили сетью 12 кг рыбы
Липчанка, участвующая в шоу экстрасенсов, призналась, что хочет убить конкурента
В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка
Стало известно, когда в Липецке отключат горячую воду
Под Липецком в перевернувшейся машине пострадали двое детей
Липчане нашли в сети «вандалов», которые поломали качели у пруда
Под Липецком девушка выкрала из дома золото
В воскресенье в Липецкой области прошел крупный град
Под Липецком машина врезалась в церковную лавку
В Липецкой области в Дон выпустили 80 тысяч мальков сазана
В Липецке "Поезд Победы" встретили более 100 человек
В Липецке у ЛГПУ сбили мужчину, переходившего дорогу на красный свет
В Липецке в первых числах мая запретят продавать алкоголь
В Липецкой области ввели особый противопожарный режим до конца лета
Еще один проблемный объект в Липецке будет достроен
В Липецке нашли девочку, пропавшую во вторник
Суд приостановил работу кафе в центре Липецка из-за нарушений