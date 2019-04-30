В Липецке разыскивают 3 дезориентированных пенсионеров

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-30T09:20:28+03:00

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21 апреля в Липецке в районе улицы Дачной пропала 71-летняя Пышова Евгения Александровна. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", пенсионерка может быть дезориентирована.

Приметы: на вид 75 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы.

Была одета: фиолетовая куртка до колен, черные брюки, черный берет.

Особые приметы: при разговоре шепелявит, зубы отсутстсвуют.

В Липецке пропали старикиФото: Поиск пропавших детей Липецк

20 апреля пропал 63-летний Котов Сергей Владимирович. Около 8 часов вечера он ушел из дома в районе улицы Московской. Возможно, дезориентирован.

Приметы: на вид 65 лет, волосы седые.

Был одет: черная куртка, черные туфли, черные брюки.

В Липецке пропали старикиФото: Поиск пропавших детей Липецк

28 апреля в районе Сырского Рудника пропал 78-летний Шамаев Александр Серафимович. Пенсионер около 9 часов вечера ушел из дома по улице Ударников. Может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 78-80 лет, волосы седые, короткие.

Был одет: шапка черная с красно-белым рисунком, вельветовая черная куртка, темно-синие трико, темные туфли.

Всех, кто видел этих пенсионеров или знает, где они могут находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU