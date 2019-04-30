Под Липецком "Ниссан" вылетел в кювет: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-30T09:40:50+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 779 нарушений правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 62 человека не стали пристегиваться. 1 413 раз участники движения превысили скорость. Произошло 6 аварий, в которых никто не пострадал.

В минувший понедельник, 29 апреля, в Лебедяни на улице Тургенева 64-летний водитель "Форд Фокус" столкнулся с "ВАЗ-2112" под управлением 32-летнего водителя. По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил "ВАЗ", проезжавшего по главной дороге по нерегуируемому перекрестку. В ДТП пострадала 32-летняя пассажирка "ВАЗа". Ее увезли в больницу.

В том же районе в селе Грязновка "Ниссан Альмера" вылетел в кювет. 42-летний водитель слишком быстро ехал и не справился с управлением. Есть пострадавшие - сам водитель и 40-летний пассажир. Окончательные причины происшествия установят в ходе административного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU