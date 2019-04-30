В Липецке подростки ходят по краю многоэтажного долгостроя

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-30T10:33:41+03:00

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Долгострой в районе Манежа в Липецке уже давно привлекает подростков. Местные жители периодически наблюдают, как юные липчане забираются на верхние этажи здания - 15, 16, 17 этаж. Ходят по стройке. Кто-то даже снял экстремальные развлечения подростков на видео.

По словам очевидцев, на днях школьники снова пришли на свое излюбленное место. 9 человек забрались на самый верх долгостроя и сели на краю, свесив ноги. Развлечение школьников вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Одни пеняют на родителей, мол, куда они смотрят, нужно следить за своими чадами. Другие обвиняют прохожих в бездействии - "фоткают вместо того, чтобы полицию вызвать". Третьи же просят остальных не поддаваться панике и напоминают, как сами в детсве проводили время на стройках, прыгали по гаражам. Также комментаторы уточнили, что охраны на объекте, что находится по улице 50 лет НЛМК, нет.

В Липецке подростки забрались на верхние этажи долгостроя.

ИСТОЧНИК KP.RU