МЧС советует липчанам защитить от мороза плодовые деревья

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-30T13:17:38+03:00

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МЧС предупреждает жителей Липецкой области об опасном для нынешнего сезона метеорологическом явлении – ночных заморозках. Ожидается, что температура упадет до двух градусов мороза.

От внезапного мороза могут пострадать уже начавшие цвести плодовые деревья. Чтобы спасти урожай, спасатели советую принять определенные меры. Деревья нужно окурить дымом и окутать материалом, который не проводит тепло – брезент, гофрированная бумага, пузырчатая пленка, агроткань и похожие материалы.

Сельхозпроизводителям, у которых большая площадь насаждений, нужно ночью распылить на ветви и бутоны растений немного воды. По данным синоптиков, самым холодный период этой недели придется в ночь с 30 апреля на 1 мая. 1 мая днем столбик термометра не поднимется выше +13°С днем. А к концу недели ожидаются грозы и усиление ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU