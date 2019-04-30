2019-04-30T14:43:23+03:00
Общество

В Ельце запретили снимать 1 и 9 мая с квадрокоптеров

Так решила антитеррористическая комиссия
Лия МУРАДЬЯН
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В Ельце запретили квадрокоптеры 1 и 9 маяВ Ельце запретили квадрокоптеры 1 и 9 мая
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В городе Елец Липецкой области решили запретить гражданам использовать квадрокоптеры на массовых праздничных мероприятиях 1 и 9 мая. Соответствующее обращение опубликовала администрация городского округа.

Согласно обращению, запрет на квадрокоптеры приняли на заседании антитеррористической комиссии, которая прошла в городе накануне. В частности гражданам нельзя производить фото и видео съемку с квадрокоптеров во время праздничных мероприятий.

Запрет вводится для того, чтобы не допустить террористических актов и других чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за летательных беспилотников. Граждан просят отнестись с пониманием и не нарушать запрет.

О том, что подобный запрет будет действовать в Липецке или других районах области, не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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