В Липецке чествовали 30 лучших труженников региона

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-30T15:33:44+03:00

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Этим утром, 30 апреля, в городе в торжественной обстановке открыли областную Доску почета "Трудовая слава Липецкой области". На ней 30 лучших работников региона самых различных профессий - строители, энергетики, сварщики учителя, спасатели, преставители сельского хозяйства и общественные деятели.

По информации пресс-службы областной администрации, награды лучшим труженникам региона вручил врио губернатора Игорь Артамонов. Липчане также получили свидетельства о занесении на Доску почета и в книгу "Трудовая слава Липецкой области". Каждый из них получил премию - 100 тыс. рублей и цветы.

Игорь Артамонов поздравил липчан и добавил, что уважение к людям и чествование лучших тружеников никогда не устареет.

ИСТОЧНИК KP.RU