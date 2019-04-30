1 мая перекроют часть Липецка – маршруты автобусов изменятся

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-30T15:27:30+03:00

В департаменте транспорта рассказали, как будет работать автобусы

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В связи с праздничными мероприятиями, 1 мая в Липецке перекроют некоторые улицы, что измени работу городского транспорта. Об изменениях в маршрутах и расписании сообщили в городском департаменте транспорта.

Так с 8.30 и до 11.00 автобусы следующие по маршруту от улицы Гагарина через площадь Героев, Зегеля, Плеханова и Липецкое городище, будут работать в режиме ожидания. Также с 11 до 13.00 ждать будут автобусы, которые едут через «Звездный», улицы Космонавтов, Гагарина, Зегеля и площадь Революции. Это маршруты №2, 9, 11, 12, 22, 24, 24а, 33, 36, 300, 302, 306, 308к, 311, 315, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359, и садоводческие №23 и 48,

Часть общественного транспорта будут объезжать закрытую с 11 до 13.00 площадь Революции. Так автобусы № 2, 12, 315 и 352 прямо поедут от площади Победы, через Неделина, Фрунзе, Театральную площадь и Плеханова, а далее по маршруту. Обратно – через Театральную, Фрунзе, Неделина.

Автобусы №36 прямо пойдут по тому же маршруту, площадь Победы – Неделина – Фрунзе – Театральная – Плеханова. Обратно – Зегеля – Плеханова –

Театральная – Фрунзе – Неделина.

№ 302 прямо и обратно будет ходить через Неделина и Фрунзе. № 26, 27, 30, 308к: прямо – проспект Победы – Неделина – Фрунзе – Октябрьская; обратно – -площадь Мира – Неделина – пплощадь Победы.

№22, 306, 322, 325 от площади Мира поедет через Неделина, Фрунзе и Театральную. №28 обратно поедет через площадь Мира, Неделина и улицу 50 лет НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU