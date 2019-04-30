2019-04-30T16:26:29+03:00
Происшествия

Липчанин выкрал из бутика дорогу женскую сумочку и продал мужчина на улице

Сумка за 24 000 рублей обернулась для вора очередной уголовной статье
Лия МУРАДЬЯН
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Воришка во всем созналсяВоришка во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить за кажу вора-рецидивиста. Согласно материалам дела, в марте этого года 35-летний мужчина прогуливался по торговому залу бутика на улице Катукова. Осматривая товар, воришка присмотрел женскую сумочку стоимостью 24 000 рублей.

Покупать ее он не собирался, мужчина улучил момент, когда никто из сотрудников магазина за ним не наблюдал, незаметно положил дорогую сумочку в пакет и поспешно покинул магазин.

Покупателя на новую сумочку вор нашел прямо на выходе из торгового центра. Он встретил незнакомого мужчину и предложил ему сумочку за 6000 рублей. Прохожий согласился и купил краденную вещь. К тому моменту, когда воришку вычислили, он успел потратить все вырученные деньги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, обвиняемый во всем сознался и уголовное дело по статье «Кража» передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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