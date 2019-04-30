Как будут работать поликлиники Липецка на майские праздники

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-30T16:48:24+03:00

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В областном управлении здравоохранения сообщили, как будут работать медицинские учреждения Липецка и области в предстоящие праздники.

Так 6, 7 и 8 мая поликлиники и другие учреждения здравоохранения будут принимать по графику обычного рабочего дня. 1, 3, 5, 9 и 12 мая – график праздничного дня. 2, 4, 10 и 11 мая – по графику субботы, то есть вызовы участкового врача на дом принимают до 12.00, врачи приходят до 15.00, неотложку можно вызвать до 15.00 – вызовы по ней обслуживаются до 17.00.

Все травмпункты Липецка, в больнице скорой помощи №1, городских больницах №3 и №4, будут работать круглосуточно, независимо от праздников. Детей будут принимать в травмпунктах областной детской больницы, а также в больницах №3 и №4.

Также круглосуточно будут работать травмпункты во всех больницах Липецкой области. Экстренную офтальмологическую помощь будут оказывать «Областной больнице №2» на улице Ленина, за экстренной помощью стоматолога обращаться в Областную стоматологическую поликлинику на улице Циолковского.

ИСТОЧНИК KP.RU