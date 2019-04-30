2019-04-30T16:55:15+03:00
Общество

В Липецке в районе ЛТЗ пропала 13-летняя девочка

Школьницу ищут уже второй день
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропала девочкаВ Липецке пропала девочкаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В минувший понедельник, 29 апреля, в Липецке пропала девочка. 13-летняя Азовцева Яна Николаевна ушла из дома около 14.00 в районе улицы Юбилейной. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до настоящего момента местонахождение Яны не установлено.

Приметы: на вид 11-12 лет, худощавого телосложения, рост 150-157 сантиметров, короткие светлые волосы.

Была одета: ярко-салатовая куртка, черные штаны, серые спортивные тапочки в крапинку.

Всех, кто видел Яну Азовцеву или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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