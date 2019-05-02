ДТП возле Косыревки в Липецке: "ВАЗ" всмятку, "Шкода" разбита

2 Май 19:05 2019-05-02T19:07:00+03:00

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Серьезное ДТП произошло этим утром, 2 мая, в Липецке. В районе села Косыревка столкнулись "ВАЗ" и "Шкода". Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора.

Автомобили раскидало по дороге. Иномарку - к обочине. Вторую - к разделительному ограждению. Больше всего пострадал "ВАЗ". На машину страшно смотреть. Точнее, на то, что он нее осталось. Заднюю часть автомобиля просто сплющило. "ВАЗ" превратился в груду металла. У иномарки удар пришелся на переднюю часть.

Как сообщили очевидцы, в аварии пострадал человек. Информация об этом уточняется. К месту происшествия прибыли спасатели, скорая и автоинспекторы. Последним предстоит выяснить, кто виновен к случившемся.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Страшное ДТП в районе Косыревки в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU