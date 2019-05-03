2019-05-03T18:50:37+03:00
Общество

Жители Липецка наблюдали необычный закат в виде конуса

Липчане в шутку назвали оптическое явление Оком Саурона [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Закат
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Минувшим вечером, 2 марта, жители Липецка наблюдали необычный закат. Лучи заходящего солнца преломились сквозь облака, образовав перевернутый конус, уходящий основанием в небо. В основании конуса из солнечных лучей были ярко-оранжевые облака.

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Вот такой космический закат сегодня в Липецке был
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Многие жители Липецка успели запечатлеть необычное явление. Фото заката выложили в социальные сети, снабдив комментариями.

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Кто то кольцо своровал снова
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Некоторые сравнили закат с кадрами из фильма «Властелин колец» и назвали Оком Саурона. Кто-то в шутку предположил, что таким образом в Липецке вызывали Бэтмена.

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Закат в Липецке
36 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Оптическое явление больше было похоже на «Солнечный столб», который образуется во время заката или рассвета в перистых облаках. Но в этот раз свет преломился так, что вместо столба образовался конус.

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Липецк закат
29 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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