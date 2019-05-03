Жители Липецка наблюдали необычный закат в виде конуса
Минувшим вечером, 2 марта, жители Липецка наблюдали необычный закат. Лучи заходящего солнца преломились сквозь облака, образовав перевернутый конус, уходящий основанием в небо. В основании конуса из солнечных лучей были ярко-оранжевые облака.
Многие жители Липецка успели запечатлеть необычное явление. Фото заката выложили в социальные сети, снабдив комментариями.
Некоторые сравнили закат с кадрами из фильма «Властелин колец» и назвали Оком Саурона. Кто-то в шутку предположил, что таким образом в Липецке вызывали Бэтмена.
Оптическое явление больше было похоже на «Солнечный столб», который образуется во время заката или рассвета в перистых облаках. Но в этот раз свет преломился так, что вместо столба образовался конус.
ИСТОЧНИК KP.RU