Липчанин попал в ДТП, объезжая аварию

СЕГОДНЯ 19:25 2019-05-03T19:25:00+03:00

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В Липецкой области попытка водителя объехать аварию обернулась очередным ДТП. Столкновение сняли на регистратор жители Ельца. Все случилось в эту пятницу, 3 мая, на улице Мира, где из-за ДТП образовалась внушительная пробка.

Хотели объехать ДТП (ул. Мира).

На записи видно, как поток медленно движется по узкой улочке с двумя полосами движения, одна из которых перегорожена участниками первой аварии. Внезапно водитель темной «Приоры» резким маневром решает объехать ДТП по встречной. В этот же момент обогнуть препятствие пытается серебристая «четырнадцатая».

Водитель первой легковушки по невнимательности не замечает серебристый «ВАЗ» и, столь же резко возвращаясь в свой ряд, цепляет «четырнадцатую» правым задним крылом. В итоге ситуация с пробкой усугубилась еще сильней. Разбитые машины перегородили все полосы и остальным участникам пришлось объезжать аварию по обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU