Под Липецком с базы отдыха угнали «Фольксваген-Туарег»

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-04T13:05:26+03:00

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В разгар праздников, 2 мая, в Липецкой области угнали «Фольгсваген-Туарег» внедорожник пропал с базы отдыха в селе Теплое Лебедянсокго района. Хозяин обнаружил пропажу в 8 утра и сообщил в полицию.

Сразу после заявления иномарку нашли. Внедорожник в целости и сохранности стоял в селе Ольховец на улице Непочетовка. Вскоре задержали и самого угонщика. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 22-летний безработный житель Лебедяни. Сейчас он дает показания в местном отделении полиции.

А 3 мая в регионе обокрали двух пенсионерок. Первой жертвой воров стала 76-летняя женщина, у которой из дома выкрали 3000 рублей. По подозрению в краже задержали 36-летнюю жительницу Лебедянского района.

В тот же день в Грязинском районе из дома 61-летней пенсионерки вынесли телевизор и мотоблок, вся техника стоила 23 000 рублей. Под подозрение попал местный безработный и судимый рецидивист.

ИСТОЧНИК KP.RU