В воскресенье в Липецке обещают грозы и сильные порывы ветра

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-04T13:30:02+03:00

В Липецке будет тепло, но ветрено Фото: Лия МУРАДЬЯН

При этом воздух прогреется до 25 градусов

Изменить размер текста: A A

В предстоящее воскресенье, 5 мая, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Несмотря на потепление и дневную температуру воздуха до +25 градусов, погода в Липецке будет неблагоприятная.

Синоптики обещают в Липецкой области дожди и грозы. Ветер будет дуть южный со скоростью 4-9 метров в секунду. При грозах порывы ветра усилятся до 15 м/с. Ночью температура воздуха от 6 до 11 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет в пределах 737 мм ртутного столба.

Первый рабочий день в Липецке будет солнечным. Днем ожидается +22 градуса, ночью не ниже +11°С. Днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь. Самым жарким днем предстоящей недели станет среда, 8 мая – осадков не ожидается, а столбик термометра поднимется выше 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU