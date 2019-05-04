В воскресенье в Липецке обещают грозы и сильные порывы ветра
В предстоящее воскресенье, 5 мая, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Несмотря на потепление и дневную температуру воздуха до +25 градусов, погода в Липецке будет неблагоприятная.
Синоптики обещают в Липецкой области дожди и грозы. Ветер будет дуть южный со скоростью 4-9 метров в секунду. При грозах порывы ветра усилятся до 15 м/с. Ночью температура воздуха от 6 до 11 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет в пределах 737 мм ртутного столба.
Первый рабочий день в Липецке будет солнечным. Днем ожидается +22 градуса, ночью не ниже +11°С. Днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь. Самым жарким днем предстоящей недели станет среда, 8 мая – осадков не ожидается, а столбик термометра поднимется выше 25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU