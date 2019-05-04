Огромный тополь упал на дорогу в Липецке

4 Май 18:07 2019-05-04T18:11:03+03:00

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ЧП произошло этим вечером, 4 мая, на улице 50 лет НЛМК в Липецке. Там во время грозы и сильного ветра рухнул на дорогу старый тополь. Дерево высотой более 10 метров обрушилось на тротуар и проезжую часть.

Тополь упал на дорогу в Липецке.Последствия грозы

К счастью, в этот момент рядом не оказалось ни машин, ни людей. Неподалеку стоял припаркованный автомобиль, но водитедю повезло и дерево упало рядом. В результате происшествия никто не пострадал.

Дерево упало на дорогуФото: Лия МУРАДЬЯН

В настоящий момент в Липецке продолжает бушевать гроза. По городу уже несколько сломанных ветром деревьев и сорванных листов с хлипких конструкций. В предупреждении, которое накануне разослали спасатели, говорится о порывах ветра в 17 м\с.

Дерево упало на дорогуФото: Лия МУРАДЬЯН

Напомним, что аналогичная гроза с сильными порывами ветра ожидается и в воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU