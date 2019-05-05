Архитектор из Казани рассказал липчанам, как изменится Быханов сад

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-05T15:09:01+03:00

Парк благоустроят и разделят на четыре зоны: тактильную, территорию слуха, вкуса и запаха

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Архитектор из Казани Ринат Гарипов представил проект реконструкции Быханова сада, который прошел общественные обсуждения, оценку экспертов и архитекторов. Парк планируют разделить на несколько зон: территорию слуха с приятной успокаивающей музыкой, тактильную зону для активного времяпрепровождения, зона вкуса с фудкортом, зона запаха с цветами и растениями.

В верхней части сада горожане смогут заниматься спортом на благоустроенной площадке: воркаут, футбол, волейбол, теннис. Здесь же установят пункт проката спортивного оборудования. По периметру сделают дорожки для пробежек и поездок на велосипедах. Также в парке установят памятник его основателю Василию Быханову. В павильоне с амфитеатром планируют зону для проведения семинаров и лекций, почитать книжку можно будет в специальных домиках.

- Парк будет освещен по всему периметру так, чтобы не осталось темных участков. Также мы установим видеонаблюдение и кнопки 112, помня в первую очередь о безопасности граждан, - добавила вице-мэр Екатерина Белокопытова.

Во время презентации горожане усомнились в долгосрочности службы деревянных конструкций (их планируется большое количество). Архитектор пояснил, что все они делаются из лиственницы, которая от влаги только крепнет.

ИСТОЧНИК KP.RU