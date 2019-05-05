СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-05T15:17:14+03:00

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В Липецке начался аварийный ремонт дорог. Как сообщили в администрации города, он проводится на проезжих частях, которые в этом году не вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но уже сейчас требуют к себе внимания.

Накануне техника прошла по дорогам районов НЛМК, ЛТЗ и Сырский Рудник. Также в рамках аварийного ремонта обратили внимание на ливневую канализацию. Были восстановлены решетки дождеприемных колодцев, расположенных на улицах Советской (мост перед пл. Революции) и на 50 лет НЛМК.

Администрация города обещает, что в этом сезоне подход к контролю качества аварийного ремонта дорог изменится. По словам и. о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, теперь работы по каждому участку будут завершаться заполнением актов. Документ будет содержать фото объекта «до» и «после», ремонта, а также данные о производившей его бригаде.

Аварийный ремонт дорог продолжится. В перечне десятки улиц, расположенных в различных районах областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU