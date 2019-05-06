2019-05-06T08:59:31+03:00
Происшествия

Липчанин ограбил кафе ради виски и рома

Мужчину поймали сотрудники ППС
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали грабителяВ Липецке поймали грабителяФото: Лия МУРАДЬЯН
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Ограбление произошло в воскресенье утром, 5 мая, в кафе на улице Космонавтов в Липецке. Неизвестный мужчина ворвался в заведение, схватил бутылку рома и бутылку виски, и сбежал.

«Пирата» вскоре поймали на улице сотрудники ППС. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 28-летний липчанин. Теперь ему грозит срок за грабеж.

В тот же день на станции Плавица обокрали сарай возле дома на улице Строителей. Из сарая вынесли велосипед, зарядки и алюминиевые емкости. По подозрению в краже задержали двоих жителей Добринского района 36 и 19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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