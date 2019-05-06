2019-05-06T09:12:06+03:00
Происшествия

Под Липецком обокрали храм – унесли деньги из ящика для пожертвований

10 000 рублей из ящика украл безработный с судимостями
Лия МУРАДЬЯН
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Вора поймали в тот же деньВора поймали в тот же деньФото: Лия МУРАДЬЯН
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Бессовестная кража произошла в ночь с субботы на воскресенье в поселке Лев-Толстой Липецкой области. Там на улице Привокзальная обокрали Троицкий храм. Утром 5 мая в полицию обратился помощник настоятеля храма и рассказал, что кто-то украл из ящика для пожертвований 10 000 рублей. Как выяснилось, воры разбили в храме стекло, чтобы попасть внутрь.

Негодяя задержали в тот же день. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 43-летний житель того же района. Известно, что мужчина имеет судимость и сейчас нигде не работает.

Также за сутки в регионе раскрыли два совершенных ранее преступления. Так в Липецке поймали несовершеннолетнего угонщика. По данным полиции, подросток пробрался в гараж в одном из гаражных кооперативов города и угнал у 68-летнего пенсионера «Ладу Калину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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