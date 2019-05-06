В центре Липецка водитель сбил знак и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-06T09:44:10+03:00

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В Липецке уличная камера наблюдения сняла ДТП на площади Победы. Авария произошла 5 мая в 5 утра. На записи видно, как со стороны улицы Советской на площадь вылетает на приличной скорости ВАЗ-2107. Водитель явно едва справляется с управлением. Опасно виляя, «семерка» уворачивается от первых двух знаков на островке со стороны Советской и, не сбавляя скорость, едет дальше.

дтп со столбом.

Подъезжая к дороге со стороны улицы Терешковой, водитель все же не вписывается в поворот, перескакивает черед бордюр на островке и на полном ходу въезжает в знак «уступи дорогу». Благо машин ранним утром на дороге было мало, поэтому никого не задело.

Постояв пару секунд, водитель сдает назад и покидает место происшествия, направившись в сторону рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU