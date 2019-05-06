2019-05-06T10:15:37+03:00
Общество

Бессмертный полк в Липецке пройдет по Советской до площади Петра Великого

Организаторы опубликовали схему построения и движения полка
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Бессмертный полк выстроится на площади ПобедыБессмертный полк выстроится на площади ПобедыФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Организаторы шествия Бессмертного полка в Липецке опубликовали схему построения и движения участников. Как и в прошлом году, бессмертный полк выстроится на площади Победы со стороны Центрального рынка.

Схема построения Бессмертного полка Фото: vk.com

Схема построения Бессмертного полкаФото: vk.com

Шествие начнется сразу после окончания Парада Победы, в 12.00. Участники пройдут по кольцу и двинутся в сторону улицы Советская. Далее по Советской Бессмертный полк дойдет до площади Петра Великого. Там в 13.00 все участники шествия хором споют «День Победы».

Схема построения Бессмертного полка Фото: vk.com

Схема построения Бессмертного полкаФото: vk.com

Напомним, что в прошлом году Бессмертный полк в Липецке собрал около 60 000 участников. В этом году шествие обещает быть еще более масштабным. Также отметим, что ранее шествие проходило по улице Гагарина, но с каждым годом участников становилось все больше и они уже не могли поместиться на площади Героев, поэтому шествие перенесли на площадь Победы, куда в прошлом году впервые «переехал» Парад Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Липецка водитель сбил знак и скрылся с места ДТП
Под Липецком обокрали храм – унесли деньги из ящика для пожертвований
Липчанин ограбил кафе ради виски и рома
В Липецке начался аварийный ремонт дорог
Архитектор из Казани рассказал липчанам, как изменится Быханов сад
Огромный тополь упал на дорогу в Липецке
В воскресенье в Липецке обещают грозы и сильные порывы ветра
Под Липецком с базы отдыха угнали «Фольксваген-Туарег»
Липчанин попал в ДТП, объезжая аварию
Жители Липецка наблюдали необычный закат в виде конуса
В пятницу в Липецке до +20 градусов и сильный ветер
ДТП возле Косыревки в Липецке: "ВАЗ" всмятку, "Шкода" разбита
В Липецке на ЛТЗ огромный тополь рухнул на "Рено"
Пожар под Липецком: густой дым мешал водителям проехать участок
Субсидия на поддержку малого и среднего бизнеса увеличится до полумиллиона рублей
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре