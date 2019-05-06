Бессмертный полк в Липецке пройдет по Советской до площади Петра Великого

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-06T10:15:37+03:00

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Организаторы шествия Бессмертного полка в Липецке опубликовали схему построения и движения участников. Как и в прошлом году, бессмертный полк выстроится на площади Победы со стороны Центрального рынка.

Схема построения Бессмертного полкаФото: vk.com

Шествие начнется сразу после окончания Парада Победы, в 12.00. Участники пройдут по кольцу и двинутся в сторону улицы Советская. Далее по Советской Бессмертный полк дойдет до площади Петра Великого. Там в 13.00 все участники шествия хором споют «День Победы».

Схема построения Бессмертного полкаФото: vk.com

Напомним, что в прошлом году Бессмертный полк в Липецке собрал около 60 000 участников. В этом году шествие обещает быть еще более масштабным. Также отметим, что ранее шествие проходило по улице Гагарина, но с каждым годом участников становилось все больше и они уже не могли поместиться на площади Героев, поэтому шествие перенесли на площадь Победы, куда в прошлом году впервые «переехал» Парад Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU