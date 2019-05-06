Бывшую сотрудницу банка под Липецком оштрафовали за кражу у вкладчиков

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-06T10:56:21+03:00

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В Усманском районе Липецкой области осудили 27-летнюю теперь уже бывшую сотрудницу местного отделения банка. Ее признали виновной по трем эпизодам – кража и нарушение банковской тайны.

Согласно материалам дела, преступление произошло еще в июне 2017 года, когда девушка работала финансовым консультантом в отделении. Через банковскую программу на рабочем компьютере консультант украла со счетов вкладчиков более 14 000 рублей. Чтобы обналичить деньги барышня использовала данные ничего не подозревающих троих жителей Брянской области. Она перевыпустила их карты, с помощью которых и сняла деньги.

Одна из жертв заметила списание денег со счета и обратилась в банк, где в ходе служебной проверки вышли на финансиста, а после передали материалы следствию. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, обвиняемая в содеянном не созналась и выдвинула свою версию, которую опровергли в суде. В итоге девушку приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU