Трое подростков перевернулись на квадроцикле под Липецком

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-06T11:38:01+03:00

За три дня на дорогах области в четырех авариях пострадали восемь человек

Изменить размер текста: A A

Авария с участием несовершеннолетних произошла в пятницу вечером, 3 мая, в Тербунском районе Липецкой области. Там на трассе Тербуны – Васильевка в 18.30 опрокинулся квадроцикл с подростками. По данным ГИБДД, за рулем техники был 16-летний парень без прав. В аварии пострадали сам водитель и двое его пассажиров 16 и 14 лет. Обошлось без серьезных увечий, участникам оказали помощь и отпустили. Ответственность за подростковое безрассудство понесут родители, которые дали технику ребенку без прав. За передачу транспорта им грозит штраф 30 000 рублей.

Еще один школьник пострадал в тот же день в Липецке на улице Терешковой, где 38-летний водитель «Шкоды» сбил 14-летнего парня, который перебегал дорогу не по «зебре». Школьника положили в больницу.

Еще одна серьезная авария произошла 4 мая в Усмани. В 23.30 на улице Ленина 43-летний водитель УАЗа влетел в «Хендай», за рулем которого был 25-летний мужчина. В аварии пострадали сам водитель отечественного внедорожника и его 53-летняя пассажирка.

Последнее ДТП с пострадавшими случилось утром 5 мая в Добровском районе. Там в 5 утра не справился с управлением 18-летний водитель «Шевроле» и машина вылетела в кювет. Водителю оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU