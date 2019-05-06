Репетиция Парада Победы изменит движение транспорта в Липецке

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-06T13:18:15+03:00

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Во вторник, 7 мая в центре Липецка пройдет репетиция Парада Победы. Поэтому в городе утром зароют для транспорта площадь Победы. Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, площадь и прилегающие территории будут закрыты с 9.30 и до конца репетиции – ориентировочно до 11.30.

В связи с этим автобусы, которые проезжают через площадь, поедут по временным маршрутам. № 1Т, 9Т, 35, 37, 300, 323, 323а, 347 прямо и обратно поедут по проспекту Победы, улице Механизаторов, Папина, Неделина, Циолковского, Терешковой и далее по маршруту.

№ 8, 36, 308, 308к, 315, 321, 352, 353 поедут по маршруту: проспект Победы – Механизаторов – 50 лет НЛМК – Неделина – Фрунзе. №№ 26, 27, 30: также проспект Победы – Механизаторов – 50 лет НЛМК – Неделина – Фрунзе – Революции. Автобус № 302 поедет по Неделина через Фрунзе. № 2Т: Терешковой – Циолковского – Неделина –Папина –Механизаторов – проспект Победы. № 1: Ж/д вокзал – Гагарина – Лебедянское шоссе. № 40 с площади Мира сразу поедет на улицу Зои Космодемьянской. № 2, 12: Студеновская – Гагарина – Ленина – Революции – Театральная – Плеханова. Автобусы № 17, 317: ж/д вокзал – Гагарина – Зегеля – Театральная – Фрунзе. № 332, 343: Циолковского – Терешковой – Космонавтов – Зегеля – Театральная – Фрунзе.

Кроме этого автобусы №6 поедут по укороченной схеме до площади Мира. Дачные автобусы №48 пойдут через ж/д вокзал и улицу Гагарина.

Автомобилистов также просят учитывать перекрытие центра города и выбирать маршруты заранее. После репетиции дорогу откроют и все автобусы вернутся к прежним маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU