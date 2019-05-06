2019-05-06T13:18:15+03:00
Общество

Репетиция Парада Победы изменит движение транспорта в Липецке

Площадь Победы перекроют на два часа
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Площадь закроют в 9.30Площадь закроют в 9.30Фото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 мая в центре Липецка пройдет репетиция Парада Победы. Поэтому в городе утром зароют для транспорта площадь Победы. Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, площадь и прилегающие территории будут закрыты с 9.30 и до конца репетиции – ориентировочно до 11.30.

В связи с этим автобусы, которые проезжают через площадь, поедут по временным маршрутам. № 1Т, 9Т, 35, 37, 300, 323, 323а, 347 прямо и обратно поедут по проспекту Победы, улице Механизаторов, Папина, Неделина, Циолковского, Терешковой и далее по маршруту.

№ 8, 36, 308, 308к, 315, 321, 352, 353 поедут по маршруту: проспект Победы – Механизаторов – 50 лет НЛМК – Неделина – Фрунзе. №№ 26, 27, 30: также проспект Победы – Механизаторов – 50 лет НЛМК – Неделина – Фрунзе – Революции. Автобус № 302 поедет по Неделина через Фрунзе. № 2Т: Терешковой – Циолковского – Неделина –Папина –Механизаторов – проспект Победы. № 1: Ж/д вокзал – Гагарина – Лебедянское шоссе. № 40 с площади Мира сразу поедет на улицу Зои Космодемьянской. № 2, 12: Студеновская – Гагарина – Ленина – Революции – Театральная – Плеханова. Автобусы № 17, 317: ж/д вокзал – Гагарина – Зегеля – Театральная – Фрунзе. № 332, 343: Циолковского – Терешковой – Космонавтов – Зегеля – Театральная – Фрунзе.

Кроме этого автобусы №6 поедут по укороченной схеме до площади Мира. Дачные автобусы №48 пойдут через ж/д вокзал и улицу Гагарина.

Автомобилистов также просят учитывать перекрытие центра города и выбирать маршруты заранее. После репетиции дорогу откроют и все автобусы вернутся к прежним маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жара в Липецке: во вторник синоптики обещают до +28 градусов
Под Липецком женщина незаконно получила более 32 тыс. рублей «чернобыльских» выплат
Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 17 - без воды
Липецким браконьерам грозит штраф до миллиона рублей за 12 кг рыбы
Липчанина будут судить за убийство пенсионерки на пороге ее дома
Липчанин нашел ключи от чужого «Митсубиси», покатался и вернул обратно
Липчанин оторвал заправочный пистолет на АЗС и уехал
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В Липецке до конца лета ввели особый противопожарный режим
Трое подростков перевернулись на квадроцикле под Липецком
Бывшую сотрудницу банка под Липецком оштрафовали за кражу у вкладчиков
Бессмертный полк в Липецке пройдет по Советской до площади Петра Великого
В центре Липецка водитель сбил знак и скрылся с места ДТП
Под Липецком обокрали храм – унесли деньги из ящика для пожертвований
Липчанин ограбил кафе ради виски и рома
В Липецке начался аварийный ремонт дорог
Архитектор из Казани рассказал липчанам, как изменится Быханов сад
Огромный тополь упал на дорогу в Липецке
В воскресенье в Липецке обещают грозы и сильные порывы ветра
Под Липецком с базы отдыха угнали «Фольксваген-Туарег»
Липчанин попал в ДТП, объезжая аварию
Жители Липецка наблюдали необычный закат в виде конуса
В пятницу в Липецке до +20 градусов и сильный ветер
ДТП возле Косыревки в Липецке: "ВАЗ" всмятку, "Шкода" разбита
В Липецке на ЛТЗ огромный тополь рухнул на "Рено"
Пожар под Липецком: густой дым мешал водителям проехать участок
Субсидия на поддержку малого и среднего бизнеса увеличится до полумиллиона рублей
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре