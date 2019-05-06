В Липецке до конца лета ввели особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-06T14:12:16+03:00

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В Липецке ввели особый противопожарный режим. Как сообщили в управлении ГО и ЧС, он действует с 26 апреля до 31 августа. Соответствующее постановление подписала и.о. главы города Евгения Уваркина.

В этот период на территории областного центра запрещено разводить костры. А также жарить шашлыки (даже на мангале), бросать горящие спички, окурки, курить в лесу, оставлять промасленные и пропитанные горючими веществами материалы, оставлять бутылки, осколки стекла и другой мусор.

Напомним, что нарушителям правил пожарной безопасности в условиях противопожарного режима грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей – гражданам, от 15 до 30 тыс. – на должностным лицам, от 30 до 40 тыс. - предпринимателям, от 200 до 400 тыс. рублей – юридическим лицам. Если при пожаре причинен существенный ущерб, либо погибли люди, виновнику грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU