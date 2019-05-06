Липчанин оторвал заправочный пистолет на АЗС и уехал

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-06T14:56:52+03:00

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В Липецке сняли на камеру безответственного водителя, который оторвал заправочный шланг на АЗС. По словам очевидцев, все случилось на заправке в районе села Ситовка. Отъезжая от заправки нерадивый водитель забыл вытащить из бака пистолет.

Оторвал шланг на заправке .

Когда машина тронулась, топливораздаточное оборудование оторвалось от шланга и осталось торчать из бака машины. Водитель заметил казус практически сразу же. Он остановился вышел из машины, вытащил из бака пистолет, бросил на асфальт и быстро уехал.

Кстати сам момент, как оторвался пистолет очевидцы не засняли – только последствия. На записи видно, как на заправке стоит черная «Шевроле», в которую садится мужчина в красной майке. Рядом с иномаркой со стороны бака на асфальте валяется оторванный пистолет.

ИСТОЧНИК KP.RU