2019-05-06T15:36:21+03:00
Происшествия

Липчанин нашел ключи от чужого «Митсубиси», покатался и вернул обратно

Парень надеялся, что отсутствие машины никто не заметит
Лия МУРАДЬЯН
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Угонщику грозит до 5 летУгонщику грозит до 5 летФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить за угон 27-летнего парня. Согласно материалам дела, все случилось в апреле этого года. Парень шел домой и случайно нашел на дороге ключи от машины.

Молодой человек решил проверить, нет ли поблизости того автомобиля, от которого он нашел ключ, и стал нажимать на брелок сигнализации. На брелок среагировал припаркованный у дома на улице Стаханова автомобиль «Митсубиси».

Увидев, как «моргнули» фары, парень решил покататься на чужой машине по ночному городу – авось никто не заметит. Молодой человек сел в иномарку и уехал, по дороге заехал к приятелю, а затем решил вернуть машину на то же место, откуда угнал. Но 47-летний хозяин авто все же заметил отсутствие своей машины.

В итоге парню вменили часть 1 статьи 166 УК – неправомерное завладение автомобилем. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, обвиняемый во всем сознался и раскаялся. Дело передали в суд, парню за катание на чужой машине грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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