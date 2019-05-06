2019-05-06T17:15:09+03:00
Происшествия

Липецким браконьерам грозит штраф до миллиона рублей за 12 кг рыбы

На парней завели уголовное дело
Лия МУРАДЬЯН
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Браконьерам грозит крупный штрафБраконьерам грозит крупный штрафФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении двоих парней, которых поймали в апреле с рыбой на территории «Липецкого» заказника. Напомним, двое 23-летний мужчин ловили рыбу с лодки сетью на Матырском водохранилище. Сотрудники Росрыболовства забрали у браконьеров две лесковые сети. Всего парни выловили 12 кг рыбы, что оценили в 25 680 рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию Грязинского района, в итоге теперь возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК – незаконный групповой вылов с применением запрещенных средств и на особо охраняемой территории.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по данной статье обвиняемым грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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