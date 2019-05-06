2019-05-06T19:55:47+03:00
Общество

Жара в Липецке: во вторник синоптики обещают до +28 градусов

Ночи тоже теплые, около 12 градусов выше ноля
Юлия КЛЮЕВА
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Май в Липецке обещает быть теплымМай в Липецке обещает быть теплымФото: Юлия КЛЮЕВА
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В начале и середине недели липчан ожидает отличная погода. Во вторник, 7 мая, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным росгидрометцентра, без осадков. Ночью в регионе ожидается около 7-12 градусов тепла. Ветер переменных направлений.

Днем воздух может прогреться до +28 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление без изменений – 746 мм рт.ст.

В среду, 8 мая, погода вновь порадует жителей областного центра. В Липецке солнечно и даже жарко. Ночью около 13 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до +26 градусов. Синоптики обещают без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Атмосферное давление без изменений – 746 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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