Жара в Липецке: во вторник синоптики обещают до +28 градусов

6 Май 19:55 2019-05-06T19:55:47+03:00

Май в Липецке обещает быть теплым Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночи тоже теплые, около 12 градусов выше ноля

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В начале и середине недели липчан ожидает отличная погода. Во вторник, 7 мая, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным росгидрометцентра, без осадков. Ночью в регионе ожидается около 7-12 градусов тепла. Ветер переменных направлений.

Днем воздух может прогреться до +28 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление без изменений – 746 мм рт.ст.

В среду, 8 мая, погода вновь порадует жителей областного центра. В Липецке солнечно и даже жарко. Ночью около 13 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до +26 градусов. Синоптики обещают без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Атмосферное давление без изменений – 746 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU