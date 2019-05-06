Под Липецком женщина незаконно получила более 32 тыс. рублей «чернобыльских» выплат

СЕГОДНЯ 18:45 2019-05-06T18:45:58+03:00

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В Становлянском районе Липецкой области местная жительницы незаконно получала «чернобыльские» выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Женщина получала выплаты на себя и своего несовершеннолетнего сына более 2 лет - с 1 апреля 2017 года по 29 апреля 2019 года. Она якобы проживала в зоне, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС. Всего женщина получила 32 270 рублей.

- Поскольку указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

По данному факту возбудили уголовное дело. Напомним, что согласно закону, мошенничество при получении выплат наказывается штрафом от 120 тыс. рублей, либо обязательными 360-часовыми работами, либо исправительными работами на срок до 1 года. Также мошенникам грозит ограничение свободы до 2 лет, либо арест до 4 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU