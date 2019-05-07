Среди погибших в катастрофе SSJ-100 есть жители Липецкой области

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-07T09:11:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная катастрофа произошла в воскресенье, 5 мая, в Москве. Пассажирский самолет SSJ-100 пошел на аварийную посадкув аэропорту Шереметьево, во время которой у воздушного судна загорелся фюзеляж.

Как сообщили в Следственном комитете России, на борту самолета находилось 78 человек, в том числе 3 несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Удалось эвакуировать 33 пассажиров и 4 члена экипажа. Из салона самолета изъяли тела 41 человека. СКР начзначил судебные экспертизы, чтобы определить их личность.

Кстати, погибшие были жителями 17 регионов России. Об этом сообщил ТАСС. Среди погибших оказались жители Липецкой области. А также Мурмаской Волгоградской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской, Московской, Ярославской, Новосибирской областей, Хабаровского, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU