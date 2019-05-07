В Липецке 19-летний парень украл с вышки сотовой связи аккумуляторы

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-07T09:38:09+03:00

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В минувший понедельник, 6 мая, в отдел полиции Елецкого района обратился 63-летний пенсионер. В своем заявлении он указал, что днем 24 апреля из его квартиры в деревне М. Извалы украли газовую плиту и холодильник. Полученный ущерб - 3 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохрантели задержали подозреваемого. Ею оказалась неработающая 29-летняя жительница Ельца.

В тот же день к полицейским Липецка обратилось руководство одного из операторов связи. Оказалось, что в ночь с 30 апреля на 1 мая кто-то украл с вышки сотовой связи по улице Меркулова 4 аккумулятора. Их общая стоимость - 32 тыс. рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 19-летнего липчанина. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU