2019-05-07T11:24:14+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись экскаватор и ВАЗ: есть пострадавшие

А в Добринке перевернулся 58-летний мотоциклист
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком мотоциклист не справился с управлением и перевернулсяПод Липецком мотоциклист не справился с управлением и перевернулсяФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки в Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 1 315 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей осмелились сесть за руль в нетрезвом состоянии. 70 человек не стали пристегиваться ремнями безопасности. 938 раз водители нарушили скоростной режим. Случилось 33 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 6 мая, в Грязинском районе столкнулись экскаватор и ВАЗ-2107. Авария произошла на автодороге Грязи-Добринка. Есть пострадавшие. 22-летний пассажир "семерки" получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили. Еще одного пассажира ВАЗа - 49-летнего мужчину, с травмами госпитализировали.

В тот же день Липецке вечером на дороге "Обход ЛТЗ" перевернулся ЗАЗ с 56-летней женщиной за рулем. Автоледи с травмами госпитализировали.

А в Добринке на улице Октябрьская 58-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. Его госпитализировали с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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