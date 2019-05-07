2019-05-07T12:51:17+03:00
Общество

В Липецке водители объезжают фуру, перегородившую дорогу, по пешеходной аллее

Липчане возмущены поведением водителя большегруза [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке водители объезжают фуру, перегородившую дорогу, по пешеходной аллееВ Липецке водители объезжают фуру, перегородившую дорогу, по пешеходной аллееФото: скрин с видео
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Массовое нарушение правил дорожного движения в Липецке попало на видео. Минувшим вечером, 6 апреля, по пешеходной аллее между 11 и 12 мкр. промчались несколько автомобилей. Об этом сообщила липчанка в соцсетях. Автор ролика добавила, что водители нарушили правила потому, что фура перегородила проезжую часть. По словам девушки, такое происходит не в первый раз.

Многие пользователи соцсетей согласились, что ставить большегруз таким образом явно неправильно. Большинство горожан возмущены поведением водителя. Другие же комментаторы считают, что это не повод ездить по аллее и нарушать ПДД. Один из интернет-пользователей написал, что можно объехать фуру, свернув во дворы района.

В Липецке водители объезжают фуру, перегородившую дорогу, по пешеходной аллее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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