2019-05-07T15:50:26+03:00
Происшествия

В Липецке водитель "Лады" сдавая назад протаранил легковушку

На месте работают аварийные комиссары [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке столкнулись легковушкиВ Липецке столкнулись легковушкиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 7 мая, в Липецке около 2 часов дня в районе остановки "Памятник Танкистам" произошла авария. На второстепенной дороге возле дома №128 по проспекту Победы столкнулись две "Лады". К счастью, никто из людей не пострадал.

Как рассказали "КП-Липецк" очевидцы произошедшего, серебристый автомобиль начал выезжать с парковки на дорогу. Машина двигалась задним ходом. В этот момент по проезжей части ехала "Лада" темного цвета. Водитель первой машины не заметил движущегося автомобиля и врезался задним бампером в бок темной "Лады". Машины перекрыли дорогу.

На место происшествия приехали аварийные комиссары. Им предстоит выяснить, кто виновен в случившемся.

В Липецке водитель "Лады" сдавая назад протаранил легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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