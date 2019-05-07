Под Липецком пропала 86-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-07T16:13:03+03:00

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В Липецкой области разыскивают пенсионерку. 86-летняя Куликова (Емельянова) Людмила Васильевна пропала в минувший понедельник, 6 мая. Женщина вышла из дома в Ельце. С тех пор ее никто не видел. Как сообщили в Поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионерка может быть дезориентирована.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие.

Была одета: бежевая куртка, коричневые штаны, туфли, голубой берет.

С собой: черная сумка.

Просьба ко всем, кто видел Людмилу Куликову (Емельянову) или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU