Вымогатели вывезли липчанина в багажнике его же машины за то, что заступился за пенсионера
В Липецке поймали двоих вымогателей, которые вывезли студента в багажнике. Все произошло в ночь с 1 на 2 мая в одном из городских баров, где два буйных парня пристали к пожилому мужчине. За пенсионера вступился случайный свидетель конфликта – 20-летний студент. После отморозки переключились на студента.
Далее двое парней 26 и 20 лет вывели защитника слабых на улицу, где били, требуя отдать им машину, которая стоит 350 000 рублей или деньги в сумме 150 000. После избиения, у парня отняли телефон, наушники и зарядку, закинули в багажник его же машины и повезли за город.
К счастью, у студента был еще один телефон, о котором вымогатели ничего не знал. Он смог позвонить родственникам из багажника свой машины, а те тут же сообщили в полицию.
По данным пресс-службе УМВД по Липецкой области, в городе тут же начались поиски, в кратчайшие сроки сотрудники ДПС задержали автомобиль на трассе и освободили парня из багажника.
По факту возбудили уголовное дело о вымогательстве – пункты «а» и «в» части 2 статьи 163 УК. Полиция еще разбирается во всех подробностях происшествия, подозреваемых взяли под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU