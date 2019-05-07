2019-05-07T17:48:17+03:00
Общество

В Липецке полицейские спасли сбитую на дороге собаку

Животное помогли погрузить в машину и сопроводили до ветклиники [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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"Наше призвание – помогать любому живому существу""Наше призвание – помогать любому живому существу"Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Липецке сотрудники полиции не остались равнодушны к несчастью, которое случилось с животным. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы происшествия. Все произошло вечером 6 мая в 19 микрорайоне города, где какой-то водитель сбил на дороге собаку и уехал.

По словам очевидцев, в 18.50 возле сбитой собаки на улице Московской остановился экипаж полиции.

Липчане опубликовали пост с благодарностями в соцсетях. Фото: vk.com/car_48 Фото: vk.com

Липчане опубликовали пост с благодарностями в соцсетях. Фото: vk.com/car_48Фото: vk.com

Фото: vk.com

– Ребята помогли транспортировать и сопроводили в ветклинику, – написали очевидцы. – Спасибо им, что не остались равнодушными. По больше бы таких полицейских.

Автор поста не успела спросить фамилии сотрудников, но сфотографировала служебную машину.

В Липецке полицейские спасли сбитую собаку.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

В пресс-службе УМВД по Липецкой области подтвердили, что такой факт был и нашли непосредственного участника спасательной операции.

– Мы двигались по проезжей части на служебном автомобиле, – рассказывает полицейский ОБ 1-ой роты ППСП УМВД России по городу Липецку старшина полиции Олег Гебель. – Заметили, что впереди машина совершила странный маневр – вильнула в сторону, а затем увидели лежащую на дороге собаку. Сразу поняли, что животное травмировано. Вышли из машины, чтобы помочь. В это время к месту происшествия подъехал автомобиль, за рулем которого находилась женщина, она попросила оказать помощь в транспортировке животного в больницу.

Сотрудники полиции положили собаку в машину и сопроводили автомобиль до ветеринарной клиники. Олег Гебель уточнил, что животное сильно пострадало.

– Было очень жалко собаку. Наше призвание – помогать любому живому существу, поэтому делали все, что могли на тот момент, – рассказал полицейский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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