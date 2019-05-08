Под Липецком из дома пенсионерки украли топор, ножовку и провод

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-08T09:20:58+03:00

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В минувший вторник, 7 мая, в отдел полиции в Лебедяни обратилась 79-летняя пенсионерка. В своем заявлении она указала, что с 6 по 7 апреля кто-то украл 25 тыс. рублей из ее дома в деревне Нижнее Брусланово. По информации УМВД России по Липецкой области, правоохранители задержали подозреваемую - 36-летняя местная жительница, работница ЗАО.

В тот же день в полицию пришла 70-летняя пенсионерка - жительница деревни Васильевская Лебедянского района. Она сообщила, что в период с октября прошлого года по 7 мая неизвестный сорвал навесной замок ее дома и украл топор, ножовку и 30 метров алюминиевого провода. Полицейские смогли установить личность вора. В преступлении подозревается 33-летний рабочий ЗАО, местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU