2019-05-08T09:53:33+03:00
Происшествия

В Липецка камера сняла, как пешеход выбежал под колеса машины

Очевидцы предположили, что пострадавший сделал это намеренно [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Пешеход попал под колеса в ЛипецкеПешеход попал под колеса в ЛипецкеФото: скрин с видео
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Минувшим вечером, 7 мая, в Липецке произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, на улице Папина под колеса Лады Приоры попал мужчина. Ему понадобилась помощь медиков. Момент аварии попал на видео уличной камеры видеонаблюдения.

Судя по записи, липчанин двигался со стороны двора. Он шел очень быстро. А после и вовсе побежал. Мужчина выбежал на дорогу, где его и сбила машина, протащив на капоте несколько метров.

Водитель явно не ожидал такого сюрприза. А свидетели происшествия предположили, что пешеход сделал это намеренно. Пользователи соцсетей высказали мнение, что мужчина либо от кого-то убегал, либо очень сильно торопился. Кто виноват в этой ситуации, предстоит выяснить компетентным органам.

В Липецка камера сняла, как пешеход выбежал под колеса машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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