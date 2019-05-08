В Липецке 7-летняя девочка застряла между прутьями железной решетки
Минувшим вечером, 7 мая, на единый номер вызова экстренных служб "112" позвонили липчане. Они сообщили, что 7-летней девочке необходима помощь спасателей.
Инцидент произошел в районе проспекта Мира в Липецке. Юная липчанка гуляла во дворе дома. Во время игр, она застряла в металлической конструкции. Сначала взрослые пытались самостоятельно помочь ей. Однако, вызволить девочку из железного плена не удалось. Все попытки оказались тщетны. Тогда горожане позвонили в службу спасения.
Как сообщили в пресс-службе Управления ГО и ЧС, на место происшествия прибыла дежурная смена. Спасатели с помощью специальных инструментов освободили девочку. После чего ее осмотрели медики. Операция по спасению заняла около 15 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU