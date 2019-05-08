В Липецке 7-летняя девочка застряла между прутьями железной решетки

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-08T11:03:34+03:00

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Минувшим вечером, 7 мая, на единый номер вызова экстренных служб "112" позвонили липчане. Они сообщили, что 7-летней девочке необходима помощь спасателей.

Инцидент произошел в районе проспекта Мира в Липецке. Юная липчанка гуляла во дворе дома. Во время игр, она застряла в металлической конструкции. Сначала взрослые пытались самостоятельно помочь ей. Однако, вызволить девочку из железного плена не удалось. Все попытки оказались тщетны. Тогда горожане позвонили в службу спасения.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГО и ЧС, на место происшествия прибыла дежурная смена. Спасатели с помощью специальных инструментов освободили девочку. После чего ее осмотрели медики. Операция по спасению заняла около 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU