2019-05-08T11:03:34+03:00
Происшествия

В Липецке 7-летняя девочка застряла между прутьями железной решетки

На помощь пришлось звать спасателей
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Спасатели помогли освободить девочкуСпасатели помогли освободить девочкуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
Изменить размер текста:

Минувшим вечером, 7 мая, на единый номер вызова экстренных служб "112" позвонили липчане. Они сообщили, что 7-летней девочке необходима помощь спасателей.

Инцидент произошел в районе проспекта Мира в Липецке. Юная липчанка гуляла во дворе дома. Во время игр, она застряла в металлической конструкции. Сначала взрослые пытались самостоятельно помочь ей. Однако, вызволить девочку из железного плена не удалось. Все попытки оказались тщетны. Тогда горожане позвонили в службу спасения.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГО и ЧС, на место происшествия прибыла дежурная смена. Спасатели с помощью специальных инструментов освободили девочку. После чего ее осмотрели медики. Операция по спасению заняла около 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке 9 мая ожидают грозу и сильные порывы ветра
В понедельник в Липецке ограничат движение на 2 участках
Бывший следователь возглавил управление административных органов Липецкой области
Игорь Артамонов встретился с участниками Великой Отечественной войны
В День Победы в Липецке перекроют центр города
В Липецке столкнулись 2 легковушки и автобус: есть пострадавшие
Под Липецком 17-летний мотоциклист врезался в легковушку
В Липецка камера сняла, как пешеход выбежал под колеса машины
Под Липецком из дома пенсионерки украли топор, ножовку и провод
В Липецке полицейские спасли сбитую на дороге собаку
Павел Путилин написал «Диктант Победы»
Вымогатели вывезли липчанина в багажнике его же машины за то, что заступился за пенсионера
Под Липецком пропала 86-летняя пенсионерка