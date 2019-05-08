2019-05-08T11:20:17+03:00
Происшествия

В Липецке столкнулись 2 легковушки и автобус: есть пострадавшие

Липчан доставили в медицинское учреждение
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели выехали на место аварии в ЛипецкеСпасатели выехали на место аварии в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Этим утром, 8 мая, в Липецке на улице Краснозаводская произошла авария. В 9.30 спасателям поступил звонок. На другом конце провода сообщили, что в областном центре столкнулись пассажирский автобус "ЛиАЗ" и легковые автомобили "ВАЗ 2107", "Фольксваген".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия выехали спасатели. На месте выяснилось, что в аварии пострадали люди. Их доставили в больницу.

В ДТП сильно пострадал отечественный автомобиль. У "ВАЗа" помята задняя часть машины. Деформирован бампер. Выбито стекло.

Спасатели напоминают липчанам, в случае ДТП звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. А также строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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