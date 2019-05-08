В Липецке столкнулись 2 легковушки и автобус: есть пострадавшие
Этим утром, 8 мая, в Липецке на улице Краснозаводская произошла авария. В 9.30 спасателям поступил звонок. На другом конце провода сообщили, что в областном центре столкнулись пассажирский автобус "ЛиАЗ" и легковые автомобили "ВАЗ 2107", "Фольксваген".
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия выехали спасатели. На месте выяснилось, что в аварии пострадали люди. Их доставили в больницу.
В ДТП сильно пострадал отечественный автомобиль. У "ВАЗа" помята задняя часть машины. Деформирован бампер. Выбито стекло.
Спасатели напоминают липчанам, в случае ДТП звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. А также строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU