Бывший следователь возглавил управление административных органов Липецкой области

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-08T12:29:10+03:00

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В администрации Липецкой области новые кадровые назначения. В эту среду, 8 мая, стало известно, кто возглавил региональное управление административных органов. По информации пресс-службы, начальником управления стал Алексей Дуванов. 14 мая он приступит к выполнению своих обязанностей.

Алексей Дуванов родился в 1974 году под Липецком - в Хлевенском районе. В 1996 году получил диплом юриста в ВГУ. Сразу после института работал следователем, а после заместителем прокурора Хлевенского района. С 2007 года руководил Задонским следственным отделом СК РФ. С 2010 года - заместитель руководителя СУ СК при областной прокуратуре.

С 2011 года до настоящего момента занимал должность первого заместителя руководиля СКР по Липецкой области. Дуванов женат. Воспитывает 3 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU